$0.00044215
+2.50%1D
Yourself (YOURSELF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Yourself (YOURSELF) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Yourself (YOURSELF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde YOURSELF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YOURSELF liegt bei $ 0.00146841, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YOURSELF im letzten Stunde um +1.84%, in den letzten 24 Stunden um +2.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yourself beträgt $ 441.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YOURSELF liegt bei 999.44M, das Gesamtangebot bei 999444984.2606826. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 441.90K.

Yourself (YOURSELF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Yourself zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Yourself zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Yourself zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Yourself zu USD bei $ 0.

Was ist Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Yourself-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Yourself (YOURSELF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Yourself-(YOURSELF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Yourself zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Yourself-Preisprognose an!

Yourself (YOURSELF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Yourself (YOURSELF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YOURSELF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Yourself (YOURSELF)

Wie viel ist Yourself (YOURSELF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YOURSELF in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YOURSELF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YOURSELF-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yourself?
Die Marktkapitalisierung von YOURSELF beträgt $ 441.90K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YOURSELF?
Das Umlaufangebot von YOURSELF beträgt 999.44M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YOURSELF?
YOURSELF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00146841 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YOURSELF?
YOURSELF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YOURSELF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YOURSELF beträgt -- USD.
Wird YOURSELF dieses Jahr noch steigen?
YOURSELF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YOURSELF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

