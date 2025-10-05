ynUSD Max (YNUSDX) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von ynUSD Max (YNUSDX) beträgt $1.026. In den letzten 24 Stunden wurde YNUSDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.023 und einem Höchstpreis von $ 1.027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YNUSDX liegt bei $ 1.027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.997125.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YNUSDX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ynUSD Max beträgt $ 89.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YNUSDX liegt bei 87.42K, das Gesamtangebot bei 87421.65687268265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 89.65K.