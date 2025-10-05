Der Echtzeitpreis von ynUSD Max beträgt heute 1.026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YNUSDX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YNUSDX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ynUSD Max beträgt heute 1.026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YNUSDX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YNUSDX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ynUSD Max Preis (YNUSDX)

1 YNUSDX zu USD Echtzeitpreis:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
ynUSD Max (YNUSDX) Echtzeit-Preis-Diagramm
ynUSD Max (YNUSDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.023
24H Tief
$ 1.027
24H Hoch

$ 1.023
$ 1.027
$ 1.027
$ 0.997125
--

-0.00%

+0.51%

+0.51%

Der Echtzeitpreis von ynUSD Max (YNUSDX) beträgt $1.026. In den letzten 24 Stunden wurde YNUSDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.023 und einem Höchstpreis von $ 1.027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YNUSDX liegt bei $ 1.027, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.997125.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YNUSDX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Marktinformationen

$ 89.65K
--
$ 89.65K
87.42K
87,421.65687268265
Die aktuelle Marktkapitalisierung von ynUSD Max beträgt $ 89.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YNUSDX liegt bei 87.42K, das Gesamtangebot bei 87421.65687268265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 89.65K.

ynUSD Max (YNUSDX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ynUSD Max zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ynUSD Max zu USD bei $ +0.0135474066.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ynUSD Max zu USD bei $ +0.0268707348.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ynUSD Max zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.00%
30 Tage$ +0.0135474066+1.32%
60 Tage$ +0.0268707348+2.62%
90 Tage$ 0--

Was ist ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ynUSD Max (YNUSDX) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

ynUSD Max-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ynUSD Max (YNUSDX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ynUSD Max-(YNUSDX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ynUSD Max zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ynUSD Max-Preisprognose an!

YNUSDX zu lokalen Währungen

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ynUSD Max (YNUSDX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YNUSDX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ynUSD Max (YNUSDX)

Wie viel ist ynUSD Max (YNUSDX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YNUSDX in USD beträgt 1.026 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YNUSDX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YNUSDX-zu-USD-Preis beträgt $ 1.026. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ynUSD Max?
Die Marktkapitalisierung von YNUSDX beträgt $ 89.65K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YNUSDX?
Das Umlaufangebot von YNUSDX beträgt 87.42K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YNUSDX?
YNUSDX erreichte einen Allzeithochpreis von 1.027 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YNUSDX?
YNUSDX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.997125 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YNUSDX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YNUSDX beträgt -- USD.
Wird YNUSDX dieses Jahr noch steigen?
YNUSDX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YNUSDX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 11:00:52 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.