XOE (XOE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +5.61% Preisänderung (1T) -9.03% Preisänderung (7T) +96.51% Preisänderung (7T) +96.51%

Der Echtzeitpreis von XOE (XOE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XOE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XOE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XOE im letzten Stunde um +5.61%, in den letzten 24 Stunden um -9.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +96.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XOE (XOE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 254.52K$ 254.52K $ 254.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 286.72K$ 286.72K $ 286.72K Umlaufangebot 887.68M 887.68M 887.68M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XOE beträgt $ 254.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XOE liegt bei 887.68M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 286.72K.