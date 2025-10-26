XMEME (XMEME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.24% Preisänderung (1T) +3.33% Preisänderung (7T) +8.63%

Der Echtzeitpreis von XMEME (XMEME) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde XMEME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XMEME liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XMEME im letzten Stunde um -0.24%, in den letzten 24 Stunden um +3.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XMEME (XMEME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 932.52K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 932.52K Umlaufangebot 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XMEME beträgt $ 932.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XMEME liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 932.52K.