XBT (XBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00121277 $ 0.00121277 $ 0.00121277 24H Tief $ 0.00132133 $ 0.00132133 $ 0.00132133 24H Hoch 24H Tief $ 0.00121277$ 0.00121277 $ 0.00121277 24H Hoch $ 0.00132133$ 0.00132133 $ 0.00132133 Allzeithoch $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) -3.28% Preisänderung (7T) -12.17% Preisänderung (7T) -12.17%

Der Echtzeitpreis von XBT (XBT) beträgt $0.0012555. In den letzten 24 Stunden wurde XBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00121277 und einem Höchstpreis von $ 0.00132133 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XBT liegt bei $ 0.03015309, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XBT im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -3.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XBT (XBT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Umlaufangebot 999.73M 999.73M 999.73M Gesamtangebot 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XBT beträgt $ 1.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von XBT liegt bei 999.73M, das Gesamtangebot bei 999729758.48. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.26M.