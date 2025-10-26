Der Echtzeitpreis von WUFF beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WUFF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WUFF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WUFF beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WUFF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WUFF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WUFF

WUFF-Preisinformationen

Offizielle WUFF-Website

WUFF-Tokenökonomie

WUFF-Preisprognose

WUFF Preis (WUFF)

1 WUFF zu USD Echtzeitpreis:

$0.00037223
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
WUFF (WUFF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:26:49 (UTC+8)

WUFF (WUFF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.00334803
$ 0
--

--

+3.54%

+3.54%

Der Echtzeitpreis von WUFF (WUFF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WUFF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WUFF liegt bei $ 0.00334803, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WUFF im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +3.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WUFF (WUFF) Marktinformationen

$ 355.48K
--
$ 355.48K
955.00M
954,996,413.4974072
Die aktuelle Marktkapitalisierung von WUFF beträgt $ 355.48K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WUFF liegt bei 955.00M, das Gesamtangebot bei 954996413.4974072. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 355.48K.

WUFF (WUFF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von WUFF zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von WUFF zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von WUFF zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von WUFF zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0-13.72%
60 Tage$ 0-17.94%
90 Tage$ 0--

Was ist WUFF (WUFF)

Wuff is a community-driven memecoin project built around a mischievous dog character who represents the chaotic, humorous, and self-aware spirit of crypto degens. Launched with no presale and no VC backing, Wuff aims to entertain, connect, and rally a decentralized community through art, lore, and viral content. While it has no promises of utility or financial gain, Wuff distinguishes itself through its rich visual storytelling, active community engagement, and satirical take on Web3 culture. It is a meme-first movement where narrative, memes, and culture drive momentum.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

WUFF (WUFF) Ressource

Offizielle Website

WUFF-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WUFF (WUFF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WUFF-(WUFF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WUFF zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WUFF-Preisprognose an!

WUFF zu lokalen Währungen

WUFF (WUFF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WUFF (WUFF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WUFF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu WUFF (WUFF)

Wie viel ist WUFF (WUFF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WUFF in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WUFF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WUFF-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WUFF?
Die Marktkapitalisierung von WUFF beträgt $ 355.48K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WUFF?
Das Umlaufangebot von WUFF beträgt 955.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WUFF?
WUFF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00334803 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WUFF?
WUFF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WUFF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WUFF beträgt -- USD.
Wird WUFF dieses Jahr noch steigen?
WUFF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WUFF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
WUFF (WUFF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

