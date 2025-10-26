WrongCoin (WRONG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.66% Preisänderung (1T) -1.04% Preisänderung (7T) -12.46% Preisänderung (7T) -12.46%

Der Echtzeitpreis von WrongCoin (WRONG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WRONG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WRONG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WRONG im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um -1.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WrongCoin (WRONG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Umlaufangebot 999.78M 999.78M 999.78M Gesamtangebot 999,778,655.977795 999,778,655.977795 999,778,655.977795

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WrongCoin beträgt $ 11.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WRONG liegt bei 999.78M, das Gesamtangebot bei 999778655.977795. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.08K.