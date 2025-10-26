WPAY (WPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.170075 $ 0.170075 $ 0.170075 24H Tief $ 0.173557 $ 0.173557 $ 0.173557 24H Hoch 24H Tief $ 0.170075$ 0.170075 $ 0.170075 24H Hoch $ 0.173557$ 0.173557 $ 0.173557 Allzeithoch $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Niedrigster Preis $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Preisänderung (1H) -0.94% Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) -2.03% Preisänderung (7T) -2.03%

Der Echtzeitpreis von WPAY (WPAY) beträgt $0.170564. In den letzten 24 Stunden wurde WPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.170075 und einem Höchstpreis von $ 0.173557 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WPAY liegt bei $ 0.262798, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04720244.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WPAY im letzten Stunde um -0.94%, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WPAY (WPAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B Umlaufangebot 11.92M 11.92M 11.92M Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WPAY beträgt $ 2.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WPAY liegt bei 11.92M, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.71B.