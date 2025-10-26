WOLFI (WOLFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00005967 $ 0.00005967 $ 0.00005967 24H Tief $ 0.00007025 $ 0.00007025 $ 0.00007025 24H Hoch 24H Tief $ 0.00005967$ 0.00005967 $ 0.00005967 24H Hoch $ 0.00007025$ 0.00007025 $ 0.00007025 Allzeithoch $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 Niedrigster Preis $ 0.000033$ 0.000033 $ 0.000033 Preisänderung (1H) +1.90% Preisänderung (1T) -11.00% Preisänderung (7T) -9.38% Preisänderung (7T) -9.38%

Der Echtzeitpreis von WOLFI (WOLFI) beträgt $0.00006206. In den letzten 24 Stunden wurde WOLFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005967 und einem Höchstpreis von $ 0.00007025 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WOLFI liegt bei $ 0.00191356, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000033.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WOLFI im letzten Stunde um +1.90%, in den letzten 24 Stunden um -11.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WOLFI (WOLFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 619.95K$ 619.95K $ 619.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 619.95K$ 619.95K $ 619.95K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WOLFI beträgt $ 619.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WOLFI liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 619.95K.