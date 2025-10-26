Der Echtzeitpreis von Woffle beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WOF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WOF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Woffle beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WOF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WOF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WOF

WOF-Preisinformationen

Offizielle WOF-Website

WOF-Tokenökonomie

WOF-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Woffle Logo

Woffle Preis (WOF)

Nicht aufgelistet

1 WOF zu USD Echtzeitpreis:

$0.00010175
$0.00010175$0.00010175
-1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Woffle (WOF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:28:21 (UTC+8)

Woffle (WOF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244579
$ 0.00244579$ 0.00244579

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

-1.24%

-4.81%

-4.81%

Der Echtzeitpreis von Woffle (WOF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WOF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WOF liegt bei $ 0.00244579, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WOF im letzten Stunde um -0.84%, in den letzten 24 Stunden um -1.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Woffle (WOF) Marktinformationen

$ 101.74K
$ 101.74K$ 101.74K

--
----

$ 101.74K
$ 101.74K$ 101.74K

999.96M
999.96M 999.96M

999,957,803.275783
999,957,803.275783 999,957,803.275783

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Woffle beträgt $ 101.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WOF liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999957803.275783. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 101.74K.

Woffle (WOF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Woffle zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Woffle zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Woffle zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Woffle zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.24%
30 Tage$ 0-46.81%
60 Tage$ 0-70.01%
90 Tage$ 0--

Was ist Woffle (WOF)

Woffle is a meme token born on Solana that captures the spirit of fun, community, and financial rebellion. Inspired by the viral success of BONK, Woffle is a cheeky silver-fox astronaut mascot exploring the wild frontier of meme coins with one goal: reaching the moon. With growing support from degens, influencers, and community Lovers, Woffle isn’t just another meme coin, it’s Solana’s next breakout star. Whether you're in it for laughs, gains, or the cultural ride, Woffle is here to lead the next billion-dollar meme wave.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Woffle (WOF) Ressource

Offizielle Website

Woffle-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Woffle (WOF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Woffle-(WOF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Woffle zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Woffle-Preisprognose an!

WOF zu lokalen Währungen

Woffle (WOF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Woffle (WOF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WOF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Woffle (WOF)

Wie viel ist Woffle (WOF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WOF in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WOF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WOF-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Woffle?
Die Marktkapitalisierung von WOF beträgt $ 101.74K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WOF?
Das Umlaufangebot von WOF beträgt 999.96M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WOF?
WOF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00244579 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WOF?
WOF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WOF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WOF beträgt -- USD.
Wird WOF dieses Jahr noch steigen?
WOF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WOF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:28:21 (UTC+8)

Woffle (WOF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,605.83
$113,605.83$113,605.83

+1.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,073.15
$4,073.15$4,073.15

+3.57%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04919
$0.04919$0.04919

-28.29%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4949
$6.4949$6.4949

-11.53%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.31
$198.31$198.31

+3.34%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,073.15
$4,073.15$4,073.15

+3.57%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,605.83
$113,605.83$113,605.83

+1.99%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6438
$2.6438$2.6438

+1.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.31
$198.31$198.31

+3.34%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20240
$0.20240$0.20240

+3.14%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1264
$0.1264$0.1264

+110.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000081
$0.000000000000081$0.000000000000081

-38.63%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052447
$0.052447$0.052447

-85.01%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1264
$0.1264$0.1264

+110.66%

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.14100
$0.14100$0.14100

+82.71%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13832
$0.13832$0.13832

+69.30%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115805
$0.115805$0.115805

+46.67%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2417
$0.2417$0.2417

+43.18%