Woffle (WOF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.84% Preisänderung (1T) -1.24% Preisänderung (7T) -4.81% Preisänderung (7T) -4.81%

Der Echtzeitpreis von Woffle (WOF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WOF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WOF liegt bei $ 0.00244579, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WOF im letzten Stunde um -0.84%, in den letzten 24 Stunden um -1.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Woffle (WOF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 101.74K$ 101.74K $ 101.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 101.74K$ 101.74K $ 101.74K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,957,803.275783 999,957,803.275783 999,957,803.275783

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Woffle beträgt $ 101.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WOF liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999957803.275783. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 101.74K.