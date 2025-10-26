Will (WILL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00003244 24H Hoch $ 0.00003753 Allzeithoch $ 0.00065666 Niedrigster Preis $ 0.00002494 Preisänderung (1H) +6.33% Preisänderung (1T) +2.44% Preisänderung (7T) -59.36%

Der Echtzeitpreis von Will (WILL) beträgt $0.00003739. In den letzten 24 Stunden wurde WILL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003244 und einem Höchstpreis von $ 0.00003753 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WILL liegt bei $ 0.00065666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002494.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WILL im letzten Stunde um +6.33%, in den letzten 24 Stunden um +2.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -59.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Will (WILL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.12K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.12K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Will beträgt $ 37.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WILL liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.12K.