WeWay (WWY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.080202 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.21% Preisänderung (1T) +18.36% Preisänderung (7T) +32.59%

Der Echtzeitpreis von WeWay (WWY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WWY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WWY liegt bei $ 0.080202, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WWY im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +18.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +32.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WeWay (WWY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 97.54K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 100.14K Umlaufangebot 6.82B Gesamtangebot 6,999,999,999.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WeWay beträgt $ 97.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WWY liegt bei 6.82B, das Gesamtangebot bei 6999999999.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.14K.