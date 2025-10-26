Websync (WEBS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 1.49 Niedrigster Preis $ 0.00901109 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Websync (WEBS) beträgt $0.00960146. In den letzten 24 Stunden wurde WEBS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WEBS liegt bei $ 1.49, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00901109.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WEBS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Websync (WEBS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.43K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.60K Umlaufangebot 878.51K Gesamtangebot 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Websync beträgt $ 8.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WEBS liegt bei 878.51K, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.60K.