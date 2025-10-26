WAVE (WAV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.13% Preisänderung (7T) -4.94% Preisänderung (7T) -4.94%

Der Echtzeitpreis von WAVE (WAV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WAV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAV liegt bei $ 0.02539264, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAV im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WAVE (WAV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 82.87K$ 82.87K $ 82.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 280.47K$ 280.47K $ 280.47K Umlaufangebot 295.45M 295.45M 295.45M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WAVE beträgt $ 82.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAV liegt bei 295.45M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 280.47K.