Wat (WAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.48% Preisänderung (1T) -10.37% Preisänderung (7T) -0.74% Preisänderung (7T) -0.74%

Der Echtzeitpreis von Wat (WAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WAT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WAT im letzten Stunde um +1.48%, in den letzten 24 Stunden um -10.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wat (WAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 207.64K$ 207.64K $ 207.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 207.64K$ 207.64K $ 207.64K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wat beträgt $ 207.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WAT liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 207.64K.