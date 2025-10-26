VUSD (VUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Tief $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H Hoch 24H Tief $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H Hoch $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Allzeithoch $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Niedrigster Preis $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Preisänderung (1H) +0.04% Preisänderung (1T) +0.80% Preisänderung (7T) +1.48% Preisänderung (7T) +1.48%

Der Echtzeitpreis von VUSD (VUSD) beträgt $1.008. In den letzten 24 Stunden wurde VUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0 und einem Höchstpreis von $ 1.008 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VUSD liegt bei $ 1.044, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.96079.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VUSD im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.80% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VUSD (VUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Umlaufangebot 1.62M 1.62M 1.62M Gesamtangebot 1,617,285.661706267 1,617,285.661706267 1,617,285.661706267

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VUSD beträgt $ 1.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VUSD liegt bei 1.62M, das Gesamtangebot bei 1617285.661706267. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.63M.