VR1 (VR1) Echtzeit-Preis-Diagramm
VR1 (VR1) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001089
$ 0.00001089$ 0.00001089
24H Tief
$ 0.00001102
$ 0.00001102$ 0.00001102
24H Hoch

$ 0.00001089
$ 0.00001089$ 0.00001089

$ 0.00001102
$ 0.00001102$ 0.00001102

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00000993
$ 0.00000993$ 0.00000993

--

-0.62%

+1.72%

+1.72%

Der Echtzeitpreis von VR1 (VR1) beträgt $0.00001093. In den letzten 24 Stunden wurde VR1 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001089 und einem Höchstpreis von $ 0.00001102 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VR1 liegt bei $ 0.03718439, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000993.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VR1 im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VR1 (VR1) Marktinformationen

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

669.03M
669.03M 669.03M

982,030,527.0756844
982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VR1 beträgt $ 7.31K USD bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VR1 liegt bei 669.03M, das Gesamtangebot bei 982030527.0756844. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.74K.

VR1 (VR1)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von VR1 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von VR1 zu USD bei $ +0.0000000512.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von VR1 zu USD bei $ -0.0000097406.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von VR1 zu USD bei $ -0.00035336935711906197.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.62%
30 Tage$ +0.0000000512+0.47%
60 Tage$ -0.0000097406-89.11%
90 Tage$ -0.00035336935711906197-96.99%

Was ist VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

VR1 (VR1) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

VR1-Preisprognose (USD)

Wie viel wird VR1 (VR1) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre VR1-(VR1)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für VR1 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die VR1-Preisprognose an!

VR1 zu lokalen Währungen

VR1 (VR1) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von VR1 (VR1) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VR1 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu VR1 (VR1)

Wie viel ist VR1 (VR1) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VR1 in USD beträgt 0.00001093 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VR1-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VR1-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001093. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VR1?
Die Marktkapitalisierung von VR1 beträgt $ 7.31K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VR1?
Das Umlaufangebot von VR1 beträgt 669.03M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VR1?
VR1 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03718439 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VR1?
VR1 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000993 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VR1?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VR1 beträgt -- USD.
Wird VR1 dieses Jahr noch steigen?
VR1 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VR1-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
