VPay (VPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00619835 $ 0.00619835 $ 0.00619835 24H Tief $ 0.00959768 $ 0.00959768 $ 0.00959768 24H Hoch 24H Tief $ 0.00619835$ 0.00619835 $ 0.00619835 24H Hoch $ 0.00959768$ 0.00959768 $ 0.00959768 Allzeithoch $ 0.00959768$ 0.00959768 $ 0.00959768 Niedrigster Preis $ 0.00034674$ 0.00034674 $ 0.00034674 Preisänderung (1H) +2.48% Preisänderung (1T) +52.55% Preisänderung (7T) +89.15% Preisänderung (7T) +89.15%

Der Echtzeitpreis von VPay (VPAY) beträgt $0.00945562. In den letzten 24 Stunden wurde VPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00619835 und einem Höchstpreis von $ 0.00959768 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VPAY liegt bei $ 0.00959768, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00034674.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VPAY im letzten Stunde um +2.48%, in den letzten 24 Stunden um +52.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +89.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VPay (VPAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VPay beträgt $ 9.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VPAY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.38M.