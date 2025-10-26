Visual Workflow AI (FLOWAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +3.03% Preisänderung (7T) -1.37% Preisänderung (7T) -1.37%

Der Echtzeitpreis von Visual Workflow AI (FLOWAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FLOWAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLOWAI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLOWAI im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Visual Workflow AI (FLOWAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Umlaufangebot 951.45M 951.45M 951.45M Gesamtangebot 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Visual Workflow AI beträgt $ 16.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLOWAI liegt bei 951.45M, das Gesamtangebot bei 989425498.3696238. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.34K.