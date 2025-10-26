Veil Token (VEIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.06579 $ 0.06579 $ 0.06579 24H Tief $ 0.094929 $ 0.094929 $ 0.094929 24H Hoch 24H Tief $ 0.06579$ 0.06579 $ 0.06579 24H Hoch $ 0.094929$ 0.094929 $ 0.094929 Allzeithoch $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Niedrigster Preis $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Preisänderung (1H) +10.54% Preisänderung (1T) +37.87% Preisänderung (7T) +46.76% Preisänderung (7T) +46.76%

Der Echtzeitpreis von Veil Token (VEIL) beträgt $0.094501. In den letzten 24 Stunden wurde VEIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.06579 und einem Höchstpreis von $ 0.094929 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VEIL liegt bei $ 0.310953, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02251824.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VEIL im letzten Stunde um +10.54%, in den letzten 24 Stunden um +37.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +46.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Veil Token (VEIL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Umlaufangebot 67.02M 67.02M 67.02M Gesamtangebot 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Veil Token beträgt $ 6.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VEIL liegt bei 67.02M, das Gesamtangebot bei 79999999.93845622. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.47M.