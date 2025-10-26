Der Echtzeitpreis von Veil Token beträgt heute 0.094501 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VEIL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VEIL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Veil Token beträgt heute 0.094501 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VEIL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VEIL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Veil Token Preis (VEIL)

1 VEIL zu USD Echtzeitpreis:

$0.095969
$0.095969
+39.50%1D
USD
Veil Token (VEIL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Veil Token (VEIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+10.54%

+37.87%

+46.76%

+46.76%

Der Echtzeitpreis von Veil Token (VEIL) beträgt $0.094501. In den letzten 24 Stunden wurde VEIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.06579 und einem Höchstpreis von $ 0.094929 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VEIL liegt bei $ 0.310953, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02251824.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VEIL im letzten Stunde um +10.54%, in den letzten 24 Stunden um +37.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +46.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Veil Token (VEIL) Marktinformationen

$ 6.25M
$ 6.25M

$ 7.47M
$ 7.47M

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Veil Token beträgt $ 6.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VEIL liegt bei 67.02M, das Gesamtangebot bei 79999999.93845622. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.47M.

Veil Token (VEIL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Veil Token zu USD bei $ +0.02595771.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Veil Token zu USD bei $ +0.1608653856.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Veil Token zu USD bei $ +0.0023165313.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Veil Token zu USD bei $ +0.02452291934280365.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.02595771+37.87%
30 Tage$ +0.1608653856+170.23%
60 Tage$ +0.0023165313+2.45%
90 Tage$ +0.02452291934280365+35.04%

Was ist Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Veil Token (VEIL) Ressource

Offizielle Website

Veil Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Veil Token (VEIL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Veil Token-(VEIL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Veil Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Veil Token-Preisprognose an!

VEIL zu lokalen Währungen

Veil Token (VEIL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Veil Token (VEIL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VEIL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Veil Token (VEIL)

Wie viel ist Veil Token (VEIL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VEIL in USD beträgt 0.094501 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VEIL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VEIL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.094501. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Veil Token?
Die Marktkapitalisierung von VEIL beträgt $ 6.25M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VEIL?
Das Umlaufangebot von VEIL beträgt 67.02M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VEIL?
VEIL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.310953 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VEIL?
VEIL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.02251824 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VEIL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VEIL beträgt -- USD.
Wird VEIL dieses Jahr noch steigen?
VEIL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VEIL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Veil Token (VEIL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

