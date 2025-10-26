VCRED (VCRED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.99443 $ 0.99443 $ 0.99443 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.99443$ 0.99443 $ 0.99443 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Niedrigster Preis $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.35% Preisänderung (7T) +0.02% Preisänderung (7T) +0.02%

Der Echtzeitpreis von VCRED (VCRED) beträgt $0.998775. In den letzten 24 Stunden wurde VCRED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.99443 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VCRED liegt bei $ 1.004, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.985855.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VCRED im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VCRED (VCRED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 998.77M$ 998.77M $ 998.77M Umlaufangebot 12.60M 12.60M 12.60M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VCRED beträgt $ 12.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VCRED liegt bei 12.60M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 998.77M.