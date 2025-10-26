Vantum (VANTUM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00077476$ 0.00077476 $ 0.00077476 Niedrigster Preis $ 0.00000636$ 0.00000636 $ 0.00000636 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +6.28% Preisänderung (7T) +6.28%

Der Echtzeitpreis von Vantum (VANTUM) beträgt $0.00000718. In den letzten 24 Stunden wurde VANTUM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VANTUM liegt bei $ 0.00077476, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000636.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VANTUM im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +6.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vantum (VANTUM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K Umlaufangebot 990.76M 990.76M 990.76M Gesamtangebot 990,761,227.195675 990,761,227.195675 990,761,227.195675

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vantum beträgt $ 7.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VANTUM liegt bei 990.76M, das Gesamtangebot bei 990761227.195675. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.11K.