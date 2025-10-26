VANTA (VANTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.16% Preisänderung (1T) +4.18% Preisänderung (7T) +93.38% Preisänderung (7T) +93.38%

Der Echtzeitpreis von VANTA (VANTA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VANTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VANTA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VANTA im letzten Stunde um -1.16%, in den letzten 24 Stunden um +4.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +93.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VANTA (VANTA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 110.79K$ 110.79K $ 110.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 110.79K$ 110.79K $ 110.79K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VANTA beträgt $ 110.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VANTA liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.79K.