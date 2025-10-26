V2EX (V2EX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00588107 24H Hoch $ 0.00610769 Allzeithoch $ 0.01572952 Niedrigster Preis $ 0.0052682 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +2.16% Preisänderung (7T) +0.43%

Der Echtzeitpreis von V2EX (V2EX) beträgt $0.00604905. In den letzten 24 Stunden wurde V2EX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00588107 und einem Höchstpreis von $ 0.00610769 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von V2EX liegt bei $ 0.01572952, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0052682.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich V2EX im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +2.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

V2EX (V2EX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.05M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.05M Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,999,298.737875

Die aktuelle Marktkapitalisierung von V2EX beträgt $ 6.05M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von V2EX liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999298.737875. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.05M.