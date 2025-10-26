Der Echtzeitpreis von USX beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von USX beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Der Echtzeitpreis von USX (USX) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde USX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USX liegt bei $ 1.017, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.999188.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USX im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USX beträgt $ 212.77M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USX liegt bei 212.67M, das Gesamtangebot bei 212672122.762897. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 212.77M.

USX (USX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von USX zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von USX zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von USX zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von USX zu USD bei $ 0.

Was ist USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

USX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird USX (USX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre USX-(USX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für USX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die USX-Preisprognose an!

Das Verständnis der Tokenomics von USX (USX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu USX (USX)

Wie viel ist USX (USX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USX in USD beträgt 1.0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USX-zu-USD-Preis beträgt $ 1.0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von USX?
Die Marktkapitalisierung von USX beträgt $ 212.77M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USX?
Das Umlaufangebot von USX beträgt 212.67M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USX?
USX erreichte einen Allzeithochpreis von 1.017 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USX?
USX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.999188 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USX beträgt -- USD.
Wird USX dieses Jahr noch steigen?
USX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

