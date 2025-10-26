USX (USX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Niedrigster Preis $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von USX (USX) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde USX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USX liegt bei $ 1.017, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.999188.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USX im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USX (USX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 212.77M$ 212.77M $ 212.77M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 212.77M$ 212.77M $ 212.77M Umlaufangebot 212.67M 212.67M 212.67M Gesamtangebot 212,672,122.762897 212,672,122.762897 212,672,122.762897

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USX beträgt $ 212.77M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USX liegt bei 212.67M, das Gesamtangebot bei 212672122.762897. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 212.77M.