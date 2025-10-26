USIC (USI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000108 $ 0.00000108 $ 0.00000108 24H Tief $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 24H Hoch $ 0.00000114$ 0.00000114 $ 0.00000114 Allzeithoch $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Niedrigster Preis $ 0.00000101$ 0.00000101 $ 0.00000101 Preisänderung (1H) +0.59% Preisänderung (1T) +3.30% Preisänderung (7T) +6.94% Preisänderung (7T) +6.94%

Der Echtzeitpreis von USIC (USI) beträgt $0.00000114. In den letzten 24 Stunden wurde USI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000108 und einem Höchstpreis von $ 0.00000114 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USI liegt bei $ 0.00000366, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000101.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USI im letzten Stunde um +0.59%, in den letzten 24 Stunden um +3.30% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USIC (USI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 114.17K$ 114.17K $ 114.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 114.17K$ 114.17K $ 114.17K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USIC beträgt $ 114.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USI liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 114.17K.