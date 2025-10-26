USDu (USDU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.999328 $ 0.999328 $ 0.999328 24H Tief $ 0.999894 $ 0.999894 $ 0.999894 24H Hoch 24H Tief $ 0.999328$ 0.999328 $ 0.999328 24H Hoch $ 0.999894$ 0.999894 $ 0.999894 Allzeithoch $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Niedrigster Preis $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.08% Preisänderung (7T) +0.08%

Der Echtzeitpreis von USDu (USDU) beträgt $0.99943. In den letzten 24 Stunden wurde USDU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999328 und einem Höchstpreis von $ 0.999894 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDU liegt bei $ 1.011, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.990456.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDU im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USDu (USDU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M Umlaufangebot 18.19M 18.19M 18.19M Gesamtangebot 18,190,492.267676 18,190,492.267676 18,190,492.267676

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USDu beträgt $ 18.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDU liegt bei 18.19M, das Gesamtangebot bei 18190492.267676. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.18M.