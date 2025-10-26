Uranus DEX (URA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00183971 $ 0.00183971 $ 0.00183971 24H Tief $ 0.00252945 $ 0.00252945 $ 0.00252945 24H Hoch 24H Tief $ 0.00183971$ 0.00183971 $ 0.00183971 24H Hoch $ 0.00252945$ 0.00252945 $ 0.00252945 Allzeithoch $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +4.16% Preisänderung (1T) +21.81% Preisänderung (7T) +17.36% Preisänderung (7T) +17.36%

Der Echtzeitpreis von Uranus DEX (URA) beträgt $0.00224237. In den letzten 24 Stunden wurde URA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00183971 und einem Höchstpreis von $ 0.00252945 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von URA liegt bei $ 0.00970236, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich URA im letzten Stunde um +4.16%, in den letzten 24 Stunden um +21.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uranus DEX (URA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,906,534.562495 999,906,534.562495 999,906,534.562495

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uranus DEX beträgt $ 2.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von URA liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999906534.562495. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.24M.