Der Echtzeitpreis von Uranus DEX beträgt heute 0.00224237 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Uranus DEX beträgt heute 0.00224237 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über URA

URA-Preisinformationen

Offizielle URA-Website

URA-Tokenökonomie

URA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Uranus DEX Logo

Uranus DEX Preis (URA)

Nicht aufgelistet

1 URA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00224237
$0.00224237$0.00224237
+21.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Uranus DEX (URA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:32 (UTC+8)

Uranus DEX (URA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00183971
$ 0.00183971$ 0.00183971
24H Tief
$ 0.00252945
$ 0.00252945$ 0.00252945
24H Hoch

$ 0.00183971
$ 0.00183971$ 0.00183971

$ 0.00252945
$ 0.00252945$ 0.00252945

$ 0.00970236
$ 0.00970236$ 0.00970236

$ 0
$ 0$ 0

+4.16%

+21.81%

+17.36%

+17.36%

Der Echtzeitpreis von Uranus DEX (URA) beträgt $0.00224237. In den letzten 24 Stunden wurde URA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00183971 und einem Höchstpreis von $ 0.00252945 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von URA liegt bei $ 0.00970236, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich URA im letzten Stunde um +4.16%, in den letzten 24 Stunden um +21.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uranus DEX (URA) Marktinformationen

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

999.91M
999.91M 999.91M

999,906,534.562495
999,906,534.562495 999,906,534.562495

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uranus DEX beträgt $ 2.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von URA liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999906534.562495. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.24M.

Uranus DEX (URA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Uranus DEX zu USD bei $ +0.00040149.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Uranus DEX zu USD bei $ -0.0012648899.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Uranus DEX zu USD bei $ +0.0061585739.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Uranus DEX zu USD bei $ +0.0020437356217968658.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00040149+21.81%
30 Tage$ -0.0012648899-56.40%
60 Tage$ +0.0061585739+274.65%
90 Tage$ +0.0020437356217968658+1,028.89%

Was ist Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Uranus DEX (URA) Ressource

Offizielle Website

Uranus DEX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Uranus DEX (URA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Uranus DEX-(URA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Uranus DEX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Uranus DEX-Preisprognose an!

URA zu lokalen Währungen

Uranus DEX (URA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Uranus DEX (URA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von URA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Uranus DEX (URA)

Wie viel ist Uranus DEX (URA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von URA in USD beträgt 0.00224237 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle URA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle URA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00224237. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Uranus DEX?
Die Marktkapitalisierung von URA beträgt $ 2.24M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von URA?
Das Umlaufangebot von URA beträgt 999.91M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von URA?
URA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00970236 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von URA?
URA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von URA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für URA beträgt -- USD.
Wird URA dieses Jahr noch steigen?
URA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die URA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:16:32 (UTC+8)

Uranus DEX (URA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,600.00
$112,600.00$112,600.00

+1.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,985.13
$3,985.13$3,985.13

+1.33%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05421
$0.05421$0.05421

-20.97%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2526
$6.2526$6.2526

-14.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.09
$195.09$195.09

+1.66%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,985.13
$3,985.13$3,985.13

+1.33%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,600.00
$112,600.00$112,600.00

+1.09%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6291
$2.6291$2.6291

+1.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.09
$195.09$195.09

+1.66%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19893
$0.19893$0.19893

+1.37%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0773
$1.0773$1.0773

+1,695.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051956
$0.051956$0.051956

-85.15%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2099
$0.2099$0.2099

-80.61%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0773
$1.0773$1.0773

+1,695.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000217
$0.0000000000000000000217$0.0000000000000000000217

+97.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112283
$0.112283$0.112283

+42.21%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03191
$0.03191$0.03191

+29.39%