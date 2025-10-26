UPVEMBER (UPVEMBER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014509 $ 0.00014509 $ 0.00014509 24H Tief $ 0.0003336 $ 0.0003336 $ 0.0003336 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014509$ 0.00014509 $ 0.00014509 24H Hoch $ 0.0003336$ 0.0003336 $ 0.0003336 Allzeithoch $ 0.00048151$ 0.00048151 $ 0.00048151 Niedrigster Preis $ 0.00002606$ 0.00002606 $ 0.00002606 Preisänderung (1H) +4.71% Preisänderung (1T) +114.62% Preisänderung (7T) +422.87% Preisänderung (7T) +422.87%

Der Echtzeitpreis von UPVEMBER (UPVEMBER) beträgt $0.00031139. In den letzten 24 Stunden wurde UPVEMBER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014509 und einem Höchstpreis von $ 0.0003336 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPVEMBER liegt bei $ 0.00048151, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002606.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPVEMBER im letzten Stunde um +4.71%, in den letzten 24 Stunden um +114.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +422.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UPVEMBER (UPVEMBER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 290.39K$ 290.39K $ 290.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 290.39K$ 290.39K $ 290.39K Umlaufangebot 997.50M 997.50M 997.50M Gesamtangebot 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UPVEMBER beträgt $ 290.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPVEMBER liegt bei 997.50M, das Gesamtangebot bei 997500000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 290.39K.