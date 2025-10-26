UPTOBER (UPTOBER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00416857 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +4.36% Preisänderung (1T) -1.14% Preisänderung (7T) -50.54%

Der Echtzeitpreis von UPTOBER (UPTOBER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UPTOBER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPTOBER liegt bei $ 0.00416857, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPTOBER im letzten Stunde um +4.36%, in den letzten 24 Stunden um -1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -50.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UPTOBER (UPTOBER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 97.61K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 97.61K Umlaufangebot 903.56M Gesamtangebot 903,560,664.342445

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UPTOBER beträgt $ 97.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPTOBER liegt bei 903.56M, das Gesamtangebot bei 903560664.342445. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 97.61K.