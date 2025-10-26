Uno (UNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.52% Preisänderung (1T) +3.26% Preisänderung (7T) +3.61%

Der Echtzeitpreis von Uno (UNO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UNO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UNO im letzten Stunde um +0.52%, in den letzten 24 Stunden um +3.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uno (UNO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.94K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.94K Umlaufangebot 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uno beträgt $ 22.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UNO liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.94K.