Unit Pump (UPUMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00400781 $ 0.00400781 $ 0.00400781 24H Tief $ 0.00456146 $ 0.00456146 $ 0.00456146 24H Hoch 24H Tief $ 0.00400781$ 0.00400781 $ 0.00400781 24H Hoch $ 0.00456146$ 0.00456146 $ 0.00456146 Allzeithoch $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Niedrigster Preis $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Preisänderung (1H) -0.28% Preisänderung (1T) +11.28% Preisänderung (7T) +14.45% Preisänderung (7T) +14.45%

Der Echtzeitpreis von Unit Pump (UPUMP) beträgt $0.00450203. In den letzten 24 Stunden wurde UPUMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00400781 und einem Höchstpreis von $ 0.00456146 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPUMP liegt bei $ 0.00878431, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00228745.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPUMP im letzten Stunde um -0.28%, in den letzten 24 Stunden um +11.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unit Pump (UPUMP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 143.93M$ 143.93M $ 143.93M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.51B$ 4.51B $ 4.51B Umlaufangebot 31.90B 31.90B 31.90B Gesamtangebot 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unit Pump beträgt $ 143.93M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPUMP liegt bei 31.90B, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.51B.