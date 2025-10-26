Unchained (UNCHAINED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008488 $ 0.00008488 $ 0.00008488 24H Tief $ 0.00010492 $ 0.00010492 $ 0.00010492 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008488$ 0.00008488 $ 0.00008488 24H Hoch $ 0.00010492$ 0.00010492 $ 0.00010492 Allzeithoch $ 0.00098023$ 0.00098023 $ 0.00098023 Niedrigster Preis $ 0.0000385$ 0.0000385 $ 0.0000385 Preisänderung (1H) +0.85% Preisänderung (1T) -14.55% Preisänderung (7T) +2.07% Preisänderung (7T) +2.07%

Der Echtzeitpreis von Unchained (UNCHAINED) beträgt $0.00008858. In den letzten 24 Stunden wurde UNCHAINED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008488 und einem Höchstpreis von $ 0.00010492 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UNCHAINED liegt bei $ 0.00098023, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000385.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UNCHAINED im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um -14.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unchained (UNCHAINED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 88.82K$ 88.82K $ 88.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 88.82K$ 88.82K $ 88.82K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unchained beträgt $ 88.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UNCHAINED liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999907427.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.82K.