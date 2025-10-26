TriasLab (TRIAS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.721948 24H Hoch $ 0.8852 Allzeithoch $ 31.7 Niedrigster Preis $ 0.631485 Preisänderung (1H) -2.88% Preisänderung (1T) -10.09% Preisänderung (7T) -19.53%

Der Echtzeitpreis von TriasLab (TRIAS) beträgt $0.78122. In den letzten 24 Stunden wurde TRIAS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.721948 und einem Höchstpreis von $ 0.8852 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIAS liegt bei $ 31.7, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.631485.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIAS im letzten Stunde um -2.88%, in den letzten 24 Stunden um -10.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TriasLab (TRIAS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.81M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.81M Umlaufangebot 10.00M Gesamtangebot 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TriasLab beträgt $ 7.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIAS liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.81M.