TriasLab Preis (TRIAS)

1 TRIAS zu USD Echtzeitpreis:

$0.759479
-12.60%1D
USD
TriasLab (TRIAS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:22 (UTC+8)

TriasLab (TRIAS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.721948
24H Tief
$ 0.8852
24H Hoch

$ 0.721948
$ 0.8852
$ 31.7
$ 0.631485
-2.88%

-10.09%

-19.53%

-19.53%

Der Echtzeitpreis von TriasLab (TRIAS) beträgt $0.78122. In den letzten 24 Stunden wurde TRIAS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.721948 und einem Höchstpreis von $ 0.8852 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIAS liegt bei $ 31.7, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.631485.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIAS im letzten Stunde um -2.88%, in den letzten 24 Stunden um -10.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TriasLab (TRIAS) Marktinformationen

$ 7.81M
--
$ 7.81M
10.00M
10,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von TriasLab beträgt $ 7.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIAS liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.81M.

TriasLab (TRIAS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von TriasLab zu USD bei $ -0.0877096957325942.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von TriasLab zu USD bei $ -0.2081728652.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von TriasLab zu USD bei $ -0.1412232486.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von TriasLab zu USD bei $ -0.093285754846222.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0877096957325942-10.09%
30 Tage$ -0.2081728652-26.64%
60 Tage$ -0.1412232486-18.07%
90 Tage$ -0.093285754846222-10.66%

Was ist TriasLab (TRIAS)

Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems

An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

TriasLab (TRIAS) Ressource

Offizielle Website

TriasLab-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TriasLab (TRIAS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TriasLab-(TRIAS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TriasLab zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TriasLab-Preisprognose an!

TRIAS zu lokalen Währungen

TriasLab (TRIAS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TriasLab (TRIAS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRIAS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu TriasLab (TRIAS)

Wie viel ist TriasLab (TRIAS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRIAS in USD beträgt 0.78122 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRIAS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRIAS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.78122. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TriasLab?
Die Marktkapitalisierung von TRIAS beträgt $ 7.81M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRIAS?
Das Umlaufangebot von TRIAS beträgt 10.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRIAS?
TRIAS erreichte einen Allzeithochpreis von 31.7 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRIAS?
TRIAS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.631485 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRIAS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRIAS beträgt -- USD.
Wird TRIAS dieses Jahr noch steigen?
TRIAS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRIAS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

