TrendBot (TRENDBOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.02383769 Niedrigster Preis $ 0.00000388 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von TrendBot (TRENDBOT) beträgt $0.00001417. In den letzten 24 Stunden wurde TRENDBOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRENDBOT liegt bei $ 0.02383769, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000388.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRENDBOT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TrendBot (TRENDBOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.17K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.17K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TrendBot beträgt $ 14.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRENDBOT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.17K.