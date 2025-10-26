Traceva (TRCV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00008365$ 0.00008365 $ 0.00008365 Niedrigster Preis $ 0.00000506$ 0.00000506 $ 0.00000506 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Traceva (TRCV) beträgt $0.00000511. In den letzten 24 Stunden wurde TRCV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRCV liegt bei $ 0.00008365, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000506.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRCV im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Traceva (TRCV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Umlaufangebot 900.00M 900.00M 900.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Traceva beträgt $ 4.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRCV liegt bei 900.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.11K.