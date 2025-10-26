Touch Grass (TOUCHGRASS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +1.75% Preisänderung (7T) +8.72% Preisänderung (7T) +8.72%

Der Echtzeitpreis von Touch Grass (TOUCHGRASS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TOUCHGRASS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOUCHGRASS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOUCHGRASS im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +1.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 114.72K$ 114.72K $ 114.72K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 114.72K$ 114.72K $ 114.72K Umlaufangebot 986.49M 986.49M 986.49M Gesamtangebot 986,492,939.925555 986,492,939.925555 986,492,939.925555

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Touch Grass beträgt $ 114.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOUCHGRASS liegt bei 986.49M, das Gesamtangebot bei 986492939.925555. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 114.72K.