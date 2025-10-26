Tokenize Xchange (TKX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 24H Tief $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 24H Hoch 24H Tief $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 24H Hoch $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Allzeithoch $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Niedrigster Preis $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Preisänderung (1H) -0.76% Preisänderung (1T) +0.47% Preisänderung (7T) +1.38% Preisänderung (7T) +1.38%

Der Echtzeitpreis von Tokenize Xchange (TKX) beträgt $2.13. In den letzten 24 Stunden wurde TKX zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.11 und einem Höchstpreis von $ 2.14 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TKX liegt bei $ 50.43, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.111255.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TKX im letzten Stunde um -0.76%, in den letzten 24 Stunden um +0.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tokenize Xchange (TKX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 170.22M$ 170.22M $ 170.22M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 212.79M$ 212.79M $ 212.79M Umlaufangebot 80.00M 80.00M 80.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tokenize Xchange beträgt $ 170.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TKX liegt bei 80.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 212.79M.