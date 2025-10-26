ToadzStrategy (TOADSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.04% Preisänderung (1T) +2.26% Preisänderung (7T) -7.78% Preisänderung (7T) -7.78%

Der Echtzeitpreis von ToadzStrategy (TOADSTR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TOADSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOADSTR liegt bei $ 0.00603401, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOADSTR im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +2.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ToadzStrategy (TOADSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 724.18K$ 724.18K $ 724.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 724.18K$ 724.18K $ 724.18K Umlaufangebot 952.00M 952.00M 952.00M Gesamtangebot 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ToadzStrategy beträgt $ 724.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOADSTR liegt bei 952.00M, das Gesamtangebot bei 952002073.9910359. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 724.18K.