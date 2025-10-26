Der Echtzeitpreis von TNC beträgt heute 0.00013003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TECHIE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TECHIE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TNC beträgt heute 0.00013003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TECHIE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TECHIE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TNC Logo

TNC Preis (TECHIE)

Nicht aufgelistet

1 TECHIE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00013003
$0.00013003$0.00013003
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
TNC (TECHIE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:27:42 (UTC+8)

TNC (TECHIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00348034
$ 0.00348034$ 0.00348034

$ 0.00006904
$ 0.00006904$ 0.00006904

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von TNC (TECHIE) beträgt $0.00013003. In den letzten 24 Stunden wurde TECHIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TECHIE liegt bei $ 0.00348034, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006904.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TECHIE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TNC (TECHIE) Marktinformationen

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 26.01K
$ 26.01K$ 26.01K

73.02M
73.02M 73.02M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TNC beträgt $ 9.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TECHIE liegt bei 73.02M, das Gesamtangebot bei 200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.01K.

TNC (TECHIE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von TNC zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von TNC zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von TNC zu USD bei $ -0.0001202579.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von TNC zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ -0.0001202579-92.48%
90 Tage$ 0--

Was ist TNC (TECHIE)

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

TNC (TECHIE) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

TNC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TNC (TECHIE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TNC-(TECHIE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TNC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TNC-Preisprognose an!

TECHIE zu lokalen Währungen

TNC (TECHIE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TNC (TECHIE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TECHIE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu TNC (TECHIE)

Wie viel ist TNC (TECHIE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TECHIE in USD beträgt 0.00013003 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TECHIE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TECHIE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00013003. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TNC?
Die Marktkapitalisierung von TECHIE beträgt $ 9.56K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TECHIE?
Das Umlaufangebot von TECHIE beträgt 73.02M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TECHIE?
TECHIE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00348034 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TECHIE?
TECHIE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006904 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TECHIE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TECHIE beträgt -- USD.
Wird TECHIE dieses Jahr noch steigen?
TECHIE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TECHIE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:27:42 (UTC+8)

TNC (TECHIE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

