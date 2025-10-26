TNC (TECHIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Niedrigster Preis $ 0.00006904$ 0.00006904 $ 0.00006904 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von TNC (TECHIE) beträgt $0.00013003. In den letzten 24 Stunden wurde TECHIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TECHIE liegt bei $ 0.00348034, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006904.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TECHIE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TNC (TECHIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Umlaufangebot 73.02M 73.02M 73.02M Gesamtangebot 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TNC beträgt $ 9.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TECHIE liegt bei 73.02M, das Gesamtangebot bei 200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.01K.