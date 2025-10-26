TikTrix (TRIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.062532 24H Hoch $ 0.069369 Allzeithoch $ 0.258948 Niedrigster Preis $ 0.05795 Preisänderung (1H) -0.60% Preisänderung (1T) +8.84% Preisänderung (7T) -23.19%

Der Echtzeitpreis von TikTrix (TRIX) beträgt $0.068074. In den letzten 24 Stunden wurde TRIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.062532 und einem Höchstpreis von $ 0.069369 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIX liegt bei $ 0.258948, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05795.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIX im letzten Stunde um -0.60%, in den letzten 24 Stunden um +8.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TikTrix (TRIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.49M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 136.90M Umlaufangebot 124.08M Gesamtangebot 2,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TikTrix beträgt $ 8.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIX liegt bei 124.08M, das Gesamtangebot bei 2000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 136.90M.