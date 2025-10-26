Tickeron (TICKERON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +1.67% Preisänderung (7T) -3.61% Preisänderung (7T) -3.61%

Der Echtzeitpreis von Tickeron (TICKERON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TICKERON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TICKERON liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TICKERON im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tickeron (TICKERON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K Umlaufangebot 875.03M 875.03M 875.03M Gesamtangebot 875,027,668.7143356 875,027,668.7143356 875,027,668.7143356

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tickeron beträgt $ 45.95K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TICKERON liegt bei 875.03M, das Gesamtangebot bei 875027668.7143356. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 45.95K.