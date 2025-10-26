THUG (THUG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +3.50% Preisänderung (1T) -17.37% Preisänderung (7T) -19.30% Preisänderung (7T) -19.30%

Der Echtzeitpreis von THUG (THUG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde THUG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von THUG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich THUG im letzten Stunde um +3.50%, in den letzten 24 Stunden um -17.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

THUG (THUG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 47.81K$ 47.81K $ 47.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 47.81K$ 47.81K $ 47.81K Umlaufangebot 1.00T 1.00T 1.00T Gesamtangebot 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von THUG beträgt $ 47.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von THUG liegt bei 1.00T, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.81K.