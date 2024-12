Was ist Terminal (TERMINAL)

Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Terminal (TERMINAL) Ressource Offizielle Website