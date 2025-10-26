Tako (TAKO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.56% Preisänderung (1T) +1.66% Preisänderung (7T) -4.21%

Der Echtzeitpreis von Tako (TAKO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TAKO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAKO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAKO im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tako (TAKO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.85K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.85K Umlaufangebot 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tako beträgt $ 24.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAKO liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.85K.