Taboshi (TABOSHI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 13.38 $ 13.38 $ 13.38 24H Tief $ 14.52 $ 14.52 $ 14.52 24H Hoch 24H Tief $ 13.38$ 13.38 $ 13.38 24H Hoch $ 14.52$ 14.52 $ 14.52 Allzeithoch $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Niedrigster Preis $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Preisänderung (1H) +1.63% Preisänderung (1T) +8.02% Preisänderung (7T) -1.50% Preisänderung (7T) -1.50%

Der Echtzeitpreis von Taboshi (TABOSHI) beträgt $14.51. In den letzten 24 Stunden wurde TABOSHI zwischen einem Tiefstpreis von $ 13.38 und einem Höchstpreis von $ 14.52 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TABOSHI liegt bei $ 47.25, der bisherige Tiefstpreis bei $ 12.53.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TABOSHI im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +8.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Taboshi (TABOSHI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 795.55K$ 795.55K $ 795.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Umlaufangebot 54.95K 54.95K 54.95K Gesamtangebot 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Taboshi beträgt $ 795.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TABOSHI liegt bei 54.95K, das Gesamtangebot bei 185964.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.69M.