Der Echtzeitpreis von Taboo beträgt heute 0.00004467 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TABOO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TABOO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TABOO

TABOO-Preisinformationen

Offizielle TABOO-Website

TABOO-Tokenökonomie

TABOO-Preisprognose

Taboo Preis (TABOO)

1 TABOO zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Taboo (TABOO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:17:49 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00004363
$ 0.00004363
24H Tief
$ 0.00004467
$ 0.00004467
24H Hoch

$ 0.00004363
$ 0.00004363

$ 0.00004467
$ 0.00004467

$ 0.063936
$ 0.063936

$ 0.00003722
$ 0.00003722

+1.02%

+1.13%

+2.46%

+2.46%

Der Echtzeitpreis von Taboo (TABOO) beträgt $0.00004467. In den letzten 24 Stunden wurde TABOO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004363 und einem Höchstpreis von $ 0.00004467 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TABOO liegt bei $ 0.063936, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003722.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TABOO im letzten Stunde um +1.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Taboo (TABOO) Marktinformationen

$ 436.56K
$ 436.56K

--
----

$ 436.56K
$ 436.56K

9.78B
9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Taboo beträgt $ 436.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TABOO liegt bei 9.78B, das Gesamtangebot bei 9782678080.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 436.56K.

Taboo (TABOO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Taboo zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Taboo zu USD bei $ +0.0000067493.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Taboo zu USD bei $ -0.0000116176.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Taboo zu USD bei $ -0.00004858490115565513.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.13%
30 Tage$ +0.0000067493+15.11%
60 Tage$ -0.0000116176-26.00%
90 Tage$ -0.00004858490115565513-52.09%

Was ist Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Taboo (TABOO) Ressource

Offizielle Website

Taboo-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Taboo (TABOO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Taboo-(TABOO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Taboo zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Taboo-Preisprognose an!

TABOO zu lokalen Währungen

Taboo (TABOO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Taboo (TABOO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TABOO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Taboo (TABOO)

Wie viel ist Taboo (TABOO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TABOO in USD beträgt 0.00004467 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TABOO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TABOO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00004467. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Taboo?
Die Marktkapitalisierung von TABOO beträgt $ 436.56K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TABOO?
Das Umlaufangebot von TABOO beträgt 9.78B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TABOO?
TABOO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.063936 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TABOO?
TABOO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003722 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TABOO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TABOO beträgt -- USD.
Wird TABOO dieses Jahr noch steigen?
TABOO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TABOO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:17:49 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,743.95

$4,052.59

$0.05448

$6.3147

$198.12

$4,052.59

$113,743.95

$2.6510

$198.12

$0.20225

$0.00000

$0.5103

$0.000000000000091

$0.052405

$0.1920

$0.5103

$0.0000000000000000000260

$0.14254

$0.115805

$0.03225

