Taboo (TABOO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004363 $ 0.00004363 $ 0.00004363 24H Tief $ 0.00004467 $ 0.00004467 $ 0.00004467 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004363$ 0.00004363 $ 0.00004363 24H Hoch $ 0.00004467$ 0.00004467 $ 0.00004467 Allzeithoch $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Niedrigster Preis $ 0.00003722$ 0.00003722 $ 0.00003722 Preisänderung (1H) +1.02% Preisänderung (1T) +1.13% Preisänderung (7T) +2.46% Preisänderung (7T) +2.46%

Der Echtzeitpreis von Taboo (TABOO) beträgt $0.00004467. In den letzten 24 Stunden wurde TABOO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004363 und einem Höchstpreis von $ 0.00004467 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TABOO liegt bei $ 0.063936, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003722.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TABOO im letzten Stunde um +1.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Taboo (TABOO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 436.56K$ 436.56K $ 436.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 436.56K$ 436.56K $ 436.56K Umlaufangebot 9.78B 9.78B 9.78B Gesamtangebot 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Taboo beträgt $ 436.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TABOO liegt bei 9.78B, das Gesamtangebot bei 9782678080.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 436.56K.