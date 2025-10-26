Der Echtzeitpreis von Swash beträgt heute 0.00187026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWASH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWASH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Swash beträgt heute 0.00187026 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWASH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWASH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Swash Preis (SWASH)

Nicht aufgelistet

1 SWASH zu USD Echtzeitpreis:

$0.00186627
$0.00186627$0.00186627
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Swash (SWASH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:48 (UTC+8)

Swash (SWASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00186159
$ 0.00186159$ 0.00186159
24H Tief
$ 0.00187072
$ 0.00187072$ 0.00187072
24H Hoch

$ 0.00186159
$ 0.00186159$ 0.00186159

$ 0.00187072
$ 0.00187072$ 0.00187072

$ 0.95025
$ 0.95025$ 0.95025

$ 0.00161107
$ 0.00161107$ 0.00161107

+0.05%

+0.18%

-17.40%

-17.40%

Der Echtzeitpreis von Swash (SWASH) beträgt $0.00187026. In den letzten 24 Stunden wurde SWASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00186159 und einem Höchstpreis von $ 0.00187072 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWASH liegt bei $ 0.95025, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00161107.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWASH im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Swash (SWASH) Marktinformationen

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Swash beträgt $ 1.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWASH liegt bei 994.96M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.87M.

Swash (SWASH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Swash zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Swash zu USD bei $ -0.0002120506.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Swash zu USD bei $ -0.0007888358.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Swash zu USD bei $ -0.0013315848096410596.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.18%
30 Tage$ -0.0002120506-11.33%
60 Tage$ -0.0007888358-42.17%
90 Tage$ -0.0013315848096410596-41.58%

Was ist Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Swash (SWASH) Ressource

Offizielle Website

Swash-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Swash (SWASH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Swash-(SWASH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Swash zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Swash-Preisprognose an!

SWASH zu lokalen Währungen

Swash (SWASH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Swash (SWASH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SWASH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Swash (SWASH)

Wie viel ist Swash (SWASH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SWASH in USD beträgt 0.00187026 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SWASH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SWASH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00187026. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swash?
Die Marktkapitalisierung von SWASH beträgt $ 1.86M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SWASH?
Das Umlaufangebot von SWASH beträgt 994.96M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SWASH?
SWASH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.95025 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SWASH?
SWASH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00161107 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SWASH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SWASH beträgt -- USD.
Wird SWASH dieses Jahr noch steigen?
SWASH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SWASH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:14:48 (UTC+8)

