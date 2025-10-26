Swash (SWASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00186159 $ 0.00186159 $ 0.00186159 24H Tief $ 0.00187072 $ 0.00187072 $ 0.00187072 24H Hoch 24H Tief $ 0.00186159$ 0.00186159 $ 0.00186159 24H Hoch $ 0.00187072$ 0.00187072 $ 0.00187072 Allzeithoch $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Niedrigster Preis $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) +0.18% Preisänderung (7T) -17.40% Preisänderung (7T) -17.40%

Der Echtzeitpreis von Swash (SWASH) beträgt $0.00187026. In den letzten 24 Stunden wurde SWASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00186159 und einem Höchstpreis von $ 0.00187072 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWASH liegt bei $ 0.95025, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00161107.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWASH im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Swash (SWASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Umlaufangebot 994.96M 994.96M 994.96M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Swash beträgt $ 1.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWASH liegt bei 994.96M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.87M.