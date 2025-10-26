Superseed (SUPR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00070306 $ 0.00070306 $ 0.00070306 24H Tief $ 0.00072563 $ 0.00072563 $ 0.00072563 24H Hoch 24H Tief $ 0.00070306$ 0.00070306 $ 0.00070306 24H Hoch $ 0.00072563$ 0.00072563 $ 0.00072563 Allzeithoch $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 Niedrigster Preis $ 0.00067121$ 0.00067121 $ 0.00067121 Preisänderung (1H) +1.56% Preisänderung (1T) +2.82% Preisänderung (7T) +3.50% Preisänderung (7T) +3.50%

Der Echtzeitpreis von Superseed (SUPR) beträgt $0.00072378. In den letzten 24 Stunden wurde SUPR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00070306 und einem Höchstpreis von $ 0.00072563 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SUPR liegt bei $ 0.00355003, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00067121.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SUPR im letzten Stunde um +1.56%, in den letzten 24 Stunden um +2.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Superseed (SUPR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 509.60K$ 509.60K $ 509.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Umlaufangebot 704.35M 704.35M 704.35M Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Superseed beträgt $ 509.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SUPR liegt bei 704.35M, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.23M.