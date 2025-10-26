SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24H Tief $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24H Hoch 24H Tief $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 24H Hoch $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Allzeithoch $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Niedrigster Preis $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Preisänderung (1H) +0.49% Preisänderung (1T) +2.23% Preisänderung (7T) +0.50% Preisänderung (7T) +0.50%

Der Echtzeitpreis von SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) beträgt $1.041. In den letzten 24 Stunden wurde SSUPERUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.018 und einem Höchstpreis von $ 1.049 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SSUPERUSD liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.938938.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SSUPERUSD im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um +2.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Umlaufangebot 3.28M 3.28M 3.28M Gesamtangebot 3,283,677.702061 3,283,677.702061 3,283,677.702061

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SuperReturn sSuperUSD beträgt $ 3.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SSUPERUSD liegt bei 3.28M, das Gesamtangebot bei 3283677.702061. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.42M.